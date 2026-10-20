Cina: insegnante non udente tiene una lezione d’arte attraverso la pittura

In una scuola per studenti con bisogni educativi speciali, nella provincia cinese dell'Anhui, un insegnante cinese e i suoi studenti, tutti non udenti, comunicano attraverso la lingua dei segni e l'arte. L'osmanto dipinto dall'insegnante è ora in fiore nella Cina meridionale, riempiendo l'aria con la sua dolce fragranza, proprio come questa lezione che scalda il cuore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)