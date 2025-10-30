Home Video News Diplomacy Magazine Diplomacy Magazine – Puntata del 30 ottobre 2025
ROMA (ITALPRESS) - Nella diciottesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Eleni Sourani, ambasciatrice della Grecia in Italia. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" parla dei rapporti di forza tra Stati Uniti e Cina, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sui risultati dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping avvenuto in Corea del Sud. sat/azn