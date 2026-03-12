Home Video News Diplomacy Magazine Diplomacy Magazine – Puntata del 12 marzo 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella ventisettesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Lauri Bambus, ambasciatore dell'Estonia in Italia. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" fa il punto sugli obiettivi dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre Ettore Sequi, sempre nel contesto dell'analisi della crisi in Medio Oriente, affronta tra l'altro il tema dell'importanza strategica dello Stretto di Hormuz. sat/azn