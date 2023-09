SASSUOLO (ITALPRESS) – Coraggio e personalità. Solo con queste due doti, per Alessio Dionisi, si può andare domani sera a San Siro con l’Inter e sfidare alla pari i nerazzurri primi a punteggio pieno. Il Sassuolo ci arriva a tutto gas dopo i 4 gol rifilati alla Juve, ma il tecnico vuole già voltare pagina. “La vittoria ci ha dato una bella spinta positiva e di consapevolezza – spiega il tecnico -, ma non vorrei più parlare della Juve, perchè in questo momento l’Inter è superiore a tutti, anche il miglior Sassuolo potrebbe non bastare e noi dobbiamo lavorare sulla testa per cercare di essere il miglior Sassuolo possibile. E’ difficile pensare di andare a San Siro e fare la partita contro l’Inter per 90-100 minuti ma avremo le nostre opportunità, ci saranno dei momenti in cui gestiremo la palla e dovremo essere bravi a farlo, ma anche quando l’Inter avrà il pallone e dovremo difendere”. Fra i pali rimane ancora aperto il ballottaggio fra Consigli, che sta meglio, e Cragno. “Consigli ieri si è allenato e oggi si allenerà con la squadra – svela – valuteremo in base a oggi, fermo restando che abbiamo un portiere molto affidabile come Alessio, però sapete anche cosa rappresenta Consigli per questa squadra”.

Dionisi continua con i singoli e parla di Tressoldi. “Con la Juve ha avuto un problemino fisico e l’ho cambiato, sono felice perchè Viti ha fatto una buona prova. Ora Ruan è tornato ad allenarsi, vediamo per la formazione”. Il Sassuolo, dopo gli zero gol dei primi 180′, ne ha segnati 9 in appena 3 gare. “Difficile spiegare i motivi in poche parole – prosegue il tecnico neroverde – di certo stiamo andando verso la compattezza di squadra giusta. Non abbiamo grande fisicità, non abbiamo incontristi, abbiamo altre qualità e se siamo compatti possiamo essere pericolosi contro tutte le squadre”. L’ultima battuta è per l’incrocio con Davide Frattesi, oggi nerazzurro. “Sarà un piacere rivederlo – conclude – ha lasciato un buon ricordo perchè è un ragazzo sorridente che mette energia in tutto quello che fa. Si è già inserito bene nell’Inter, speriamo che domani non faccia il Davide che conosciamo”.

