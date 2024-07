ALGHERO (ITALPRESS) – Un’esperienza davvero unica, come la sua voce, resa ancora più emozionante e coinvolgente dalla location, l’esclusiva Grotta di Nettuno nel promontorio di Capo caccia ad Alghero. La “special night” con Diodato ha emozionato il cantautore e il fortunato pubblico che ha potuto partecipare all’esclusivo live all’interno di uno dei siti naturalistici più conosciuti e importanti del Mediterraneo, il più visitato della Sardegna. Fa incetta di applausi lo straordinario evento organizzato dall’Amministrazione comunale con la Fondazione Alghero, in collaborazione con Le Ragazze Terribili. Un concerto unico, dove magia e realtà hanno lasciato spazio all’immaginazione dei colori resi ancora più unici dalle luci e i suoni che la Grotta ha regalato agli spettatori. Con Diodato, Rodrigo d’Erasmo al violino. Oggi nuovo omaggio alla Riviera del Corallo con un nuovo sold out al Quarter, sul palco incastonato tra gli antichi palazzi del centro storico cittadino.

