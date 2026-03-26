Digitale, Tramacere “Semplificare non vuol dire deregolamentare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Ringrazio il collega Benifei, relatore di questo dossier. Sono arrivata da poco in Parlamento e mi sono occupata fin da subito di questo tema, che è assolutamente centrale. L'obiettivo è semplificare alcuni obblighi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Ma il punto è politico: semplificare non vuol dire deregolamentare". Così alla Italpress l'eurodeputata del Partito Democratico Georgia Tramacere, intervenendo sull'Omnibus digitale e sulle modifiche all'AI Act approvato nel 2024. xf4/ads/mca1