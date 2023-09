TRIESTE (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta

dell’assessore ai Servizi generali e Sistemi informativi

Sebastiano Callari, ha approvato il Programma di attivazione

della Rete pubblica regionale inerente al triennio 2023-25. Lo

stanziamento complessivo ammonta a 6.489.299,04 euro, suddivisi

in 1.999.784,90 euro per il 2023, 2.984.394,89 per il 2024 e

1.505.119,25 per il 2025.

Come ha spiegato l’assessore Callari, il Programma prevede “sia

la messa in esercizio delle sedi pubbliche con il Piano banda

ultra larga, scuole comprese, sia il potenziamento

dell’infrastruttura di dorsale (backbone), alla luce dell’elevato

numero di utenti che si prevede di servire nel medio periodo. E’

inoltre prevista l’acquisizione di una piattaforma unica di

monitoraggio dei servizi erogati, atta a migliorare la conduzione

delle risorse di rete uniformando i vari sistemi oggi sparsi su

applicativi diversi e scarsamente connessi”.

Tra le azioni inserite nel Programma, la voce di spesa più

corposa riguarda il potenziamento della rete backbone (oltre 2,8

milioni di euro per il triennio, di cui circa un milione per il

2023), al fine di garantire l’erogazione dei servizi di

connettività a tutte le nuove sedi di pubblica amministrazione

che saranno collegate. “Con questa azione – ha spiegato Callari –

viene aumentata da 1 a 10 Gbps la capacità delle tratte di

distribuzione primaria tra i diversi nodi di rete e i Point of

presence della rete, garantendo in questo modo un’adeguata

scalabilità nel medio periodo”.

Un ulteriore importo di circa un milione di euro (108mila euro la

cifra relativa al 2023) è destinato invece alla copertura delle

spese per l’acquisto, l’installazione e la configurazione degli

apparati Open Fiber, necessarie per il collegamento in fibra

ottica delle sedi pubbliche. Vengono finanziate, inoltre,

attività di coordinamento del Programma di Banda ultra larga nel

territorio regionale, con particolare riferimento al Piano scuole

e al Piano sanità connessi al Pnrr.

La delibera approva infine la proposta di rimodulazione per la

realizzazione di ulteriori attività puntualmente individuate e da

ripartire in misura variabile e in ragione dell’effettivo

fabbisogno e della disponibilità di ulteriori risorse di

derivazione statale.

– foto: ufficio stampa Regione Fvg

(ITALPRESS).