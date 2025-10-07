Digital Revolution House, Poggi “Torino laboratorio per il futuro”

TORINO (ITALPRESS) - "In questo modo vogliamo far crescere la visione di Torino come laboratorio per il futuro dove coniugare l'eccellenza accademica, la ricerca applicata e la responsabilità sociale". Lo ha spiegato la presidente di Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, a margine della presentazione della Digital Revolution House, un nuovo hub per la ricerca, la sperimentazione e la coprogettazione, dedicato all'Intelligenza Artificiale e all'innovazione digitale. "Qui i ragazzi potranno accrescere le loro competenze in un luogo aperto e inclusivo", ha aggiunto. xn3/pc/mca1