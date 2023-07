CAGLIARI (ITALPRESS) – Con l’ultimo collaudo è da oggi pienamente operativo il nuovo sistema di scarico nella diga sul lago Maccheronis. L’opera, realizzata del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, rappresenta la prima parte degli interventi programmati per il potenziamento dell’invaso che serve gli usi irrigui e potabili da Siniscola a San Teodoro. Potenziamento che si completerà con la realizzazione, a opera di Enas, del sovralzo che consentirà di aumentare la capacità di invasamento di oltre 6 milioni di metri cubi. Lo rende noto la Regione Sardegna.

Fra quelle montate su diga, le paratoie dell’impianto di scarico di Maccheronis (tre complessivamente) sono tra le più grandi d’Europa.

“Parliamo di un’opera importante, attesa da tempo e passata attraverso molte difficoltà che inevitabilmente hanno finito per incidere, direttamente o indirettamente, sui cantieri”, afferma l’assessore sardo dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, oggi in sopralluogo a Maccheronis in occasione delle operazioni finali di collaudo del nuovo sistema di scarico della diga.

“Le nuove paratoie – sottolinea l’assessore – consentono di gestire l’invaso con una capacità di scarico che passa da 100 metri cubi al secondo a 3.600 metri cubi al secondo. L’aspetto più importante è rappresentato dalla possibilità, oggi, di rivedere il piano di laminazione che consentirà quindi di aumentare, in sicurezza, la capacità di raccolta d’acqua nell’invaso nei periodi più critici”.

“Inoltre, con la realizzazione del sovralzo della diga, con un incremento di 1,7 metri, aumenteremo – prosegue l’assessore Saiu – anche la capacità complessiva dell’invaso che passerà da 23 a più di 29 milioni di metri cubi d’acqua. Per l’intervento, che verrà realizzato da Enas, sono già disponibili 10 milioni di euro, la progettazione è in una fase avanzata dell’iter autorizzativo ed entro la fine dell’estate contiamo possa partire la gara per l’affidamento dei lavori”.

“Il Consorzio di Bonifica ha svolto un lavoro davvero prezioso, consentendo al comparto e alle comunità del territorio di raggiungere un risultato importante. Siamo soddisfatti e proseguiremo su questa strada”, conclude l’esponente della Giunta.

