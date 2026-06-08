Difesa, Rauti “Serve equilibrio tra quantità e qualità”

ROMA (ITALPRESS) - "La tecnologia è una condizione necessaria, ma non sufficiente. La qualità genera vantaggio operativo, precisione e superiorità informativa, ma è la quantità che garantisce durata, resilienza, rigenerazione delle forze e capacità di sostenere lo sforzo nel tempo". Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, a margine del Forum Machiavelli Difesa 2026. xq8/sat/azn