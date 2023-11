ROMA (ITALPRESS) – “L’aumento della spesa per la difesa non risponde solo ad una generica necessità di ammodernamento delle Forze Armate ma affronta esigenze specifiche come dimostra l’impegno di aziende come Fincantieri che stanno dando un contributo determinante per affrontare la sfida nel dominio subacqueo e della cybersicurezza navale”. Lo afferma il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo a conclusione dell’audizione dell’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ascoltato dalla IV Commissione di Montecitorio nell’ambito dell’esame del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2023-2025.

(ITALPRESS).