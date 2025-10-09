Difesa, i dati dell’osservatorio Milex “130 miliardi in armi nei prossimi 15 mesi”

TEBNINE - LIBANO DEL SUD, UNIFIL, MILITARI ITALIANI SOLDATI STANZIATI A TEBNINE PER LA MISSIONE DI PACE ONU (TEBNINE - 2006-09-25, Mauro Bottaro) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo Documento Programmatico Pluriennale (DPP) della Difesa 2025-2027 appena trasmesso alle Camere, con forte ritardo rispetto alle prescrizioni di legge, segna un’ulteriore riduzione della trasparenza sull’andamento della spesa militare italiana. L’osservatorio Milex è riuscito a ricostruire il valore complessivo dei programmi di investimento previsti per i prossimi 15 anni, settore per settore: oltre 130 miliardi di euro destinati a nuovi sistemi d’arma, cui si sommano circa 9 miliardi per le infrastrutture militari.

Di questi, 35 miliardi risultano già stanziati e consolidati da precedenti Leggi di Bilancio. Milex sottolinea come questi conteggi si riferiscano a una programmazione a legislazione vigente, cioè al netto dell’aumento di spesa per la difesa da 23 miliardi previsto per il prossimo triennio nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica recentemente approvato dal Governo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE