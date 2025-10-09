Difesa, i dati dell’osservatorio Milex “130 miliardi in armi nei prossimi 15 mesi”

MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo Documento Programmatico Pluriennale (DPP) della Difesa 2025-2027 appena trasmesso alle Camere, con forte ritardo rispetto alle prescrizioni di legge, segna un’ulteriore riduzione della trasparenza sull’andamento della spesa militare italiana. L’osservatorio Milex è riuscito a ricostruire il valore complessivo dei programmi di investimento previsti per i prossimi 15 anni, settore per settore: oltre 130 miliardi di euro destinati a nuovi sistemi d’arma, cui si sommano circa 9 miliardi per le infrastrutture militari.
Di questi, 35 miliardi risultano già stanziati e consolidati da precedenti Leggi di Bilancio. Milex sottolinea come questi conteggi si riferiscano a una programmazione a legislazione vigente, cioè al netto dell’aumento di spesa per la difesa da 23 miliardi previsto per il prossimo triennio nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica recentemente approvato dal Governo.
