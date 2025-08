Difesa del suolo in Veneto, Bottacin “8,5 milioni per il Polesine”

VENEZIA (ITALPRESS) – “A seguito dell’assestamento di bilancio proposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale, sono state messe a disposizione ulteriori importanti risorse destinate ai territori per il grande piano di mitigazione del dissesto idrogeologico di cui si è dotata la Regione del Veneto, messo a punto con una stretta collaborazione con l’Università di Padova. Ad oggi, di questo piano che vale quasi 4 miliardi di euro, sono già state realizzate in dieci anni opere per oltre 2,2 miliardi di euro, una cifra che non si riscontra nella storia di alcuna Regione. Opere che hanno già dimostrato in varie occasioni la loro efficacia, basti pensare che negli ultimi anni si sono ripetuti eventi meteo più rilevanti rispetto a quanto accaduto nel 2010 ma con effetti al suolo decisamente meno impattanti rispetto alla grande alluvione del 2010″.

A sottolinearlo è l’Assessore alla Difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin, che si concentra oggi sulle risorse reperite per il Polesine, pari a 7.250.00 euro di investimenti che vanno ad aggiungersi agli oltre 109 milioni di euro che la Regione ha investito nell’ambito della difesa del suolo negli ultimi 10 anni in provincia di Rovigo. A questi vanno aggiunti i fondi reperiti in sede Aipo, della quale Bottacin è Presidente, pari ad ulteriori 1.325.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 28 milioni di euro di lavori gestiti da Aipo che stanno per partire in provincia di Rovigo.

Le risorse rese disponibili con questo assestamento, consentiranno di realizzare i seguenti interventi in Polesine: Interventi di manutenzione straordinaria per la difesa della costa e del litorale in comune di Porto Tolle per 800.000 euro. Interventi di manutenzione straordinaria di ripresa movimenti franosi e chiusura tane di animali fossori in comune di Loreo per 500.000 euro.

Lavori di manutenzione straordinaria del Canalbianco mediante la realizzazione dell’adeguamento in quota di un tratto di argine sinistro nei comuni di Fratta Polesine e Villamarzana per 1.000.000 di euro. Interventi di ripresa di fenomeni franosi con ripristino delle difese spondali su un tratto di arginatura in destra idraulica del fiume Adige in località Beverare del comune di San Martino di Venezze per 300.000 euro.

Interventi di ripristino della difesa ammalorata lungo il Po di Levante in comune di Loreo per 250.000 euro. Interventi di adeguamento sagoma e quota delle difese a mare in località Boccasette di Porto Tolle per 1.300.000 euro. Intervento di ringrosso arginale del Po di Levante in comune di Rosolina per 1.300.000 euro. Lavori di contrasto delle filtrazioni diffuse lungo l’argine destro del fiume Adige in varie località del comune di Cavarzere per 500.000 euro. Lavori di manutenzione, decespugliamento, recupero schianti in alveo e rimozione alberature potenzialmente pericolose per le arginature in vari tratti del Canalbianco Po di Levante per 1.300.000 euro.

“Tra l’altro sempre in questi giorni – aggiunge Bottacin – abbiamo approvato anche in Aipo, dove ricopro il ruolo di presidente, sia l’assestamento di bilancio che la quarta variazione del programma triennale di lavori”. Cosa che ha comportato l’approvazione anche dei seguenti interventi in provincia di Rovigo: Messa in sicurezza della piarda del Po in comune di Ficarolo per 560.000 euro. Lavori di sistemazione e ripristino della difesa spondale in sinistra Po in comune di Bergantino per 325.000 euro. Lavori di ripresa delle difese spondali in sinistra Po in comune di Guarda Veneta per 160.000 euro. Lavori di ripresa spondale in sinistra Po nei comuni di Po di Goro e Ariano Polesine per 280.000 euro.

