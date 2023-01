Difesa, Castaldo “Ue rafforzi il suo peso politico nella Nato”

“È molto importante avere un forte coordinamento tra Unione europea e Nato, ma dobbiamo far sì che l'Europa possa avere un maggior peso politico anche in ambito Nato ed essere in grado di assumersi le proprie responsabilità quando agire insieme non è possibile”. Lo afferma l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. xf4/sat/gsl