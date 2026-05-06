Sisma 2016, Castelli “Badge di cantiere per tutelare lavoro e legalità”

ROMA (ITALPRESS) - "Nella ricostruzione post sisma del 2016 abbiamo dovuto affrontare il problema di una ricostruzione che sta incrementando di volumi. Noi liquidiamo mediamente alle imprese private circa 2 miliardi all'anno e forse, anzi auspicabilmente, aumenteremo. Da questo punto di vista si imponeva l'esigenza di mantenere indenne questo flusso di denaro nei rischi di infiltrazione mafiosa e criminali, da un lato, ma anche dall'altro, di conservare i diritti dei lavoratori". Lo ha detto il commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, a margine della presentazione del "Badge di cantiere sisma 2016". "Con un lavoro insieme ai ministri Piantedosi e Calderone abbiamo prodotto la prima forma di digitalizzazione dei cantieri del Paese", ha aggiunto Castelli xc3/sat/gtr