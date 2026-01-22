Dichiarato lo stato di emergenza per il ciclone Harry

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale guidata dalla presidente Alessandra Todde ha approvato una serie di delibere che toccano ambiti cruciali come protezione civile, bilancio, ambiente e pubblica istruzione. La più importante riguarda l’emergenza maltempo degli ultimi giorni. Su indicazione dell’assessora Rosanna Laconi, delegata alla protezione civile, la Giunta ha dichiarato lo stato di emergenza regionale fino al 22 gennaio 2027 per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna orientale e meridionale nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026.

È stato inoltre dato mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di delimitare le aree danneggiate e quantificare le risorse necessarie, al fine di attivare la procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Sempre in ambito ambientale, sono stati approvati gli obiettivi generali e le priorità strategiche di ARPAS e FoReSTAS per il triennio 2026-2028, insieme alle linee guida per l’autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili e alla disciplina aggiornata della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Su proposta dell’assessora Ilaria Portas, la Giunta ha stabilito di intitolare la biblioteca regionale di viale Trieste, a Cagliari, alla scrittrice e premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda. La struttura potrà inoltre ospitare iniziative culturali, scientifiche, educative e sociali promosse da soggetti esterni, valorizzando il ruolo della biblioteca come centro culturale aperto alla comunità.

L’esecutivo, su proposta dell’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, ha approvato l’integrazione delle risorse del Piano Regionale Sardegna FESR 2021-2027, destinando 30.597.910 euro agli interventi di sviluppo urbano sostenibile. I fondi saranno ripartiti tra i principali centri dell’Isola: 7 milioni a Cagliari e Sassari, 5 milioni a Olbia, 3,5 milioni a Nuoro e Oristano, 2,29 milioni a Carbonia e Iglesias, con l’obiettivo di rafforzare la qualità urbana e i servizi. Infine due provvedimenti simbolici. Su proposta della presidente Todde, di concerto con l’assessore degli Enti Locali Francesco Spanedda, la Giunta ha deciso di intitolare la sede della Stazione del Corpo Forestale di Cuglieri a Pietro Cabras, giovane agente forestale scomparso a soli 28 anni durante un intervento antincendio nelle campagne di Palmas Arborea. Alla sua memoria sarà apposta una targa commemorativa, come segno di gratitudine e per mantenere vivo il ricordo del suo impegno. Analoga decisione per Michele Murenu, agente del CFVA deceduto nell’agosto 2024 in un incidente stradale mentre era in servizio: a lui sarà intitolata la nuova sede dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale di Iglesias, in località Ceramica.

