Diabete di tipo 1 autoimmune, nuovi studi su un farmaco

ROMA (ITALPRESS) - Sono stati pubblicati sul The New England Journal of Medicine i nuovi dati dello studio di fase 3 PROTECT realtivi a teplizumab. Obiettivo dello studio, verificare l'efficacia e la sicurezza del farmaco nel rallentare la perdita o preservare la funzione delle cellule beta in bambini e adolescenti con diagnosi di diabete di tipo 1 autoimmune di stadio 3. Il significato dello studio nel commento di Andrea Rizzi, Responsabile medico dell’area General Medicine di Sanofi. sat/mrv