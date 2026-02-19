Di Stefano 5° nei 1.500 del pattinaggio di velocità, oro al cinese Zhongyan Ning

MILANO (ITALPRESS) – Un’ottima seconda metà di gara non basta, a Daniele Di Stefano, per centrare un podio a sorpresa nei 1.500 metri del pattinaggio di velocità. L’azzurro, che era stato inserito nell’undicesima serie contro l’olandese Joep Wennemars, rischia clamorosamente di riacciuffarlo con un grande finale, ma si ferma al tempo di 1.43.41 e a 36/100 dal rivale di batteria. Il suo crono non basta per centrare le medaglie e gli vale il quinto posto. Medaglia d’oro per il cinese Zhongyan Ning, che sorprende tutti con un gran tempo e il nuovo record olimpico: vittoria per lui, col crono di 1.41.98. L’argento va al favorito Jordan Stolz (+0.77), atleta statunitense che manca così la storica tripletta (500m, 1000m, 1500m) dopo le due vittorie nelle distanze più brevi, bronzo infine all’olandese Kjeld Nuis (+0.84). Restano dunque 26 le medaglie dell’Italia, nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).