PALERMO (ITALPRESS) - In un videomessaggio inviato alla Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, in occasione della presentazione della stagione invernale, il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha parlato dei benefici della privatizzazione per lo scalo palermitano che porterà, ha detto a ulteriori risultati "di grandissimo interesse". abr/azn