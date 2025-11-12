ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma guida la delegazione italiana presente a ICAN 2025 – ICAO Air Services Negotiation Event, in corso a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Si tratta di un’importante piattaforma di dialogo tra gli Stati membri ICAO volta al potenziamento della connettività aerea internazionale e allo sviluppo sostenibile del settore. Dopo essere stato accolto ieri dal capo del Protocollo Instituto Dominicano de Aviacio´n Civil Yira Yanguela, Di Palma ha incontrato l’EVP Air Transport & International Cooperation General Authority of Civil Aviation saudita Ali bin Mohammed Rajab, con cui ha sottoscritto un protocollo d’intesa bilaterale finalizzato ad aggiornare gli accordi aeronautici tra Italia e Arabia Saudita. “Un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i nostri Paesi – ha sottolineato il presidente dell’Enac – che hanno trovato nuovo impulso in occasione dell’incontro del 7 novembre con l’ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz”.

“Il trasporto aereo si conferma importante strumento di congiunzione culturale e catalizzatore di opportunità economiche e commerciali, in linea con lo spirito di questo meeting, improntato al dialogo e alla cooperazione internazionale”, ha aggiunto. All’incontro ha partecipato, tra gli altri, Abdullah Gashgari di Saudia Airlines. Presente, nella delegazione Enac, anche il direttore centrale Claudio Eminente che ha siglato ulteriori memorandum con le Aviazioni civili di Etiopia, Zambia, El Salvador e Gran Bretagna. Per l’Enac seguono i lavori anche il direttore Daniela Candido e la funzionaria Francesca Scarciglia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).