Di Maio “Nella nuova legislatura proporremo decreto taglia-bollette”

"La prima cosa che faremo nella nuova legislatura come Impegno Civico sarà proporre il decreto taglia-bollette: lo Stato paga fino alla fine dell’anno l’80% delle bollette a tutte le imprese, dal piccolo bar alla grande industria, per tornare ai prezzi prima della crisi". Così in un video sui social il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio. mgg/gsl