Di Liberatore (Rai) “Non è Sanremo Estate, ma evento estivo che si...

Di Liberatore (Rai) “Non è Sanremo Estate, ma evento estivo che si svolgerà qui”

SANREMO (ITALPRESS) – "Non parliamo di Sanremo Estate, ma di un evento estivo a Sanremo". Williams Di Liberatore chiarisce che si tratta di un appuntamento previsto dalla Convenzione, con carattere musicale ma non solo, all’aperto e collocato dopo la seconda metà di luglio. "Ci stiamo lavorando, è un progetto sul nascere", aggiunge. xg8/trl/mca3