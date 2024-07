TORINO (ITALPRESS) – Michele Di Gregorio vuole chiudere la porta della Juventus. L’estremo difensore è arrivato in bianconero con la formula del prestito oneroso dal Monza e fin da subito si è accordo delle grandi differenza che ci sono tra le due realtà: “E’ tutto bellissimo, ho avuto anche modo di utilizzare le strutture: qui è tutto stupendo”. Il portiere classe 1997 piaceva a tanti altri club, ma la sua decisione è stata lampo: “Dal momento che è finito il campionato ho parlato con Giuntoli e non ho più pensato a nessun’altra squadra – ha aggiunto Di Gregorio -. Gli ho dato subito la mia parola e quella ho mantenuto”. L’ex Monza ha fatto un percorso partendo dal basso: “Cosa mi ha portato ad essere qui? Il lavoro e la costanza, sono molto orgoglioso di essere qui. In questo club ci sono sempre stati portieri di livello mondiale”, ha sottolineato Di Gregorio. Sulle sue ambizioni: “Mi piacerebbe lasciare qualcosa. A chi somiglio? Forse ricordo un pò Peruzzi. L’obiettivo è crescere, migliorare e togliermi delle soddisfazioni”. Di Gregorio ha poi parlato della Nazionale: “E’ un obiettivo, sono nel posto giusto per raggiungerlo”. Il gioco di Thiago Motta prevede la costruzione dell’azione dal basso e il portiere è coinvolto nel suo sviluppo: “Thiago Motta non ci chiede ‘cose stranè da questo punto di vista, ma credo che con il lavoro qualsiasi cosa si possa fare”. Di Gregorio si è inserito bene anche con i suoi compagni di reparto: “Il rapporto con gli altri portieri è bello, stiamo lavorando bene, da gruppo. Sono contento anche di questo. Sono venuto qui per dare il massimo, per me è una grande occasione. Titolare? Sono a disposizione del mister”. Avendo sempre giocato per obiettivi diversi, adesso l’ex Monza sa che le ambizioni sono completamente diverse: “Le pressioni ci saranno ma è la parte bella di questo sport, mi spinge a migliorarmi. Buffon? Non ci siamo sentiti. Ho sentito cosa ha detto su di me, mi fa molto piacere. Lui è stato il più grande della storia”. Infine, ancora sul gruppo: “Non avevo mai trovato un gruppo così dal primo giorno, mi sono subito sentito a mio agio. Un gruppo che lavora tanto, forte e con una mentalità importante”. Prima dell’inizio della conferenza il portiere ha voluto lanciare un messaggio: “Ringrazio il Monza e faccio gli auguri al dottor Galliani che oggi compie 80 anni”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

