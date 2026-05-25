Wembanyama ne fa 33, San Antonio batte OKC in gara-4 e pareggia la serie

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Torna in parità la serie tra i San Antonio e Oklahoma City. In gara-4 delle Finals di Western Conference Nba, gli Spurs travolgono gli avversari per 103-82 e si portano sul 2-2. Decisiva la prestazione del solito Victor Wembanyama, che chiude la serata con 33 punti, otto rimbalzi, cinque assist e tre stoppate.

Partono fortissimo i texani, che arrivano alla fine del primo quarto avanti di 15 punti, per poi aumentare il vantaggio nel corso del secondo parziale grazie anche a una grande prestazione difensiva. Una partenza sprint che permette alla squadra di coach Mitch Jonson di gestire il resto della gara senza sprecare ulteriori energie, in vista delle prossime due sfide che potrebbero rivelarsi decisive, a partire da gara-5 in programma a Oklahoma City nella notte tra martedì e mercoledì. Bene anche De’Aaron Fox con 12 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, mentre sono 13 a testa i punti siglati da Stephon Castle e Devin Vassell.

“Non volevamo assolutamente arrivare alla sfida in casa loro sotto per 3-1 – le parole di Vassell -. Sapevamo di dover reagire ed è quello che abbiamo fatto. Non dovevamo concentrarci solo sull’attacco, ma anche sulla fase difensiva. Siamo riusciti ad aggiustarci a livello difensivo”. Gli ha fatto eco Wembanyama: “Credo che, per come siamo, dobbiamo iniziare le partite in questo modo”.

Serata storta, invece, per i Thunder, che chiudono con un 33% al tiro e 18% da tre, numeri che riflettono anche la gara dell’Mvp Shai Gilgeous-Alexander, in campo poco più di 31 minuti con 19 punti messi a segno e un 6/15 al tiro. “Sono due partite di fila che partono all’attacco – il commento di Shai -. Nell’ultima partita siamo riusciti a correggere il tiro, mentre stasera non ci siamo riusciti”. Stanotte è in programma gara-4 tra i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers, con i primi che avranno la possibilità di chiudere la serie e conquistare l’accesso alle Finals Nba.

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