Di Giovanni regala la vittoria a Pirelli fra le 2RM al Rally di Roma

MILANO (ITALPRESS) – Il più prestigioso degli appuntamenti stagionali del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco a cui è abbinato il Pirelli Star Rally4 Top ha visto il predominio di Simone Di Giovanni con una Peugeot 208 Rally4 equipaggiata con i pneumatici Pirelli PZero. Di Giovanni è stato al comando della classifica per il Tricolore due ruote motrici per tutta la gara, concedendo ai rivali solo tre delle tredici prove speciali in programma. Con questo risultato il trentenne pilota romano si rilancia anche nella corsa al titolo italiano di categoria.

A testimonianza della competitività fra i protagonisti del monomarca Pirelli, Simone Di Giovanni è il quinto diverso vincitore in altrettante gare disputate, dopo che in precedenza il successo era andato nell’ordine a Alex Ferrari (Ciocco), Giorgio Cogni (Piemonte), Michael Rendina (Targa Florio) e Patrik Hallberg (Due Valli). Al secondo posto per il monomarca Pirelli si è piazzato un altro pilota capitolino, il giovane Michael Rendina con una Renault Clio Rally4, che si è così confermato leader della classifica generale del Pirelli Star Rally4 Top.

Terzo posto per il veneto Giovanni Ceccato, che continua nella sua crescita al volante della Peugeot 208 Rally4. Il rally romano aveva validità anche per la Regione Sud del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Nella gara specifica, che prevedeva un percorso più breve, i piloti iscritti alla serie Pirelli hanno trionfato sia nella classifica assoluta, con vittoria di Emanuele Giannetti (Skoda Fabia) davanti a Carmine Tribuzio (Citroen C3 Rallly2), che in quella delle due ruote motrici, dove il successo è andato alla Peugeot 208 di Francesco Tuzzolino. In testa alla classifica generale della zona laziale rimane un altro pilota Pirelli, Francesco Rizzello. Il prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star Rally 4 Top sarà a metà settembre con il Rally del Lazio.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).