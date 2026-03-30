Deve scontare oltre due anni per maxi coltivazione di cannabis nel Sassarese, arrestato

SASSARI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato un uomo, gravato da precedenti di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento scaturisce dalla condanna definitiva alla pena di due anni e due mesi di reclusione disposta per i reati di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La vicenda giudiziaria ha avuto origine nel mese di luglio 2023, quando un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Alghero, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio nelle zone rurali, aveva portato alla scoperta di una vasta piantagione illegale di cannabis indica. Nello specifico, i militari avevano individuato all’interno di un ovile in uso all’uomo 1.170 piante già estirpate e messe ad essiccare, quantitativo ritenuto di particolare rilevanza. Nonostante l’iniziale difesa del proprietario, che aveva sostenuto di coltivare canapa “sativa” a uso consentito, gli accertamenti tecnici avevano escluso la liceità della coltivazione, confermando la natura illecita della produzione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sassari – Bancali, dove dovrà espiare la pena detentiva.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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