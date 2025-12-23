Detroit passa a Portland nella notte Nba, OKC torna a vincere

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Detroit si conferma prima forza a Est e batte Portland a domicilio 110-102. Doppie doppie per Jalen Duren (26 punti+10 rimbalzi) e Ausar Thompson (18 punti+12 rimbalzi), che compensano un Cade Cunningham da soli 14 punti. Uscita sconfitta sul parquet di Minnesota, Oklahoma torna a vincere e lo fa in casa contro Memphis: 119-103 per i Thunder con Shai Gilgeous-Alexander vicino alla tripla doppia (31+10+8). Golden State domina contro Orlando al Chase Center: 120-97 per i californiani, sorretti dai due alfieri Steph Curry (26 punti) e Jimmy Butler (21 punti). Sponda Magic doppia doppia per Paolo Banchero (21 punti+12 rimbalzi). Denver si sbarazza di Utah 135-112.

Settima vittoria nelle ultime otto per i Nuggets con un Nikola Jokic in tripla doppia (14+13+13) e un Jamal Murray sempre in grande spolvero (27 punti). Boston la spunta su Indiana in casa: 103-95 il punteggio in favore dei Celtics, trascinati dai 31 punti di Jaylen Brown. Cleveland ritrova il successo dopo tre sconfitte in fila. I Cavs battono Charlotte 139-132 in Ohio. La coppia Mitchell-Garland combina 57 punti (30+27) e De’Andre Hunter ne aggiunge altri 27. Hornets ko nonostante i 23 di LaMelo Ball e i 20 di Kon Knueppel e Brendon Miller. Dallas cade a New Orleans 119-113. Anthony Davis vintage con 35 punti e 17 rimbalzi, ma la spuntano i Pelicans grazie a Zion Williamson (24+9), Saddiq Bey e Derik Queen, entrambi alla sirena con 19 punti a referto.

