ROMA (ITALPRESS) – Detroit non si ferma più. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, di fronte agli oltre ventimila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons sfruttano il fattore casalingo e infilano l’ottava vittoria consecutiva, mettendo al tappeto anche i campioni in carica dei Boston Celtics: finisce 117-97 per la franchigia del Michigan nonostante i 27 punti firmati da Tatum, top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa, privi dell’azzurro Simone Fontecchio, ancora alle prese con l’infortunio alla mano patito nel match di Atlanta, 26 punti di Beasley e 21 di Cunningham. Nona sconfitta di fila, invece, per i Philadelphia 76ers: sul parquet del Madison Square Garden i New York Knicks si impongono in rimonta per 110-105 sfruttando la vena realizzativa di Brunson, capace di contribuire alla causa dei suoi con un bottino personale di 34 punti. Battute d’arresto casalinghe sia per i Washington Wizards che per i Brooklyn Nets, che si arrendono con lo stesso score (129-121) rispettivamente contro Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder: canadesi assoluti protagonisti con i 36 punti di Sharpe e i 27 di Gilgeous-Alexander. Fanno festa in trasferta anche i Los Angeles Clippers, che espugnano per 122-117 il campo dei Chicago Bulls con 30 punti di un Harden in versione ‘cecchinò, e i Sacramento Kings, che regolano per 118-101 Utah Jazz con 26 punti di Murray. Miami Heat implacabile con la sua batteria di ‘bomber’: i 24 punti di Herro e Robinson e i 20 di Adebayo e Mitchell disinnescano la difesa degli Atlanta Hawks, sconfitti con un perentorio 131-109. Affermazioni interne, infine, per Indiana Pacers e Houston Rockets, che hanno la meglio sui Toronto Raptors (111-91, 33 punti di un immarcabile Haliburton) e i San Antonio Spurs (118-106 con 25 punti di Thompson).

