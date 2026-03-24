Detroit ferma i Lakers, Fontecchio a secco e San Antonio batte Miami: i risultati della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – I Los Angeles Lakers si fermano a Detroit nella notte tra lunedì e martedì. I Pistons la spuntano 113-110 grazie al canestro e ai liberi di Daniss Jankins, autore di 30 punti, 4 rimbalzi e 8 assist. La striscia dei gialloviola si interrompe, nonostante i 32 punti con 7 rimbalzi e 6 assist di Luka Doncic e i 24 di Austin Reaves.

I Miami Heat di Simone Fontecchio si arrendono in casa a San Antonio 136-111. L’ala azzurra resta a secco nella sconfitta della franchigia della Florida, che rimedia la quinta sconfitta in fila. Spurs aggrappati ai 26 punti con 15 rimbalzi di Victor Wembanyama. Oklahoma passa a Philadelphia 123-103. Shai Gilgeous-Alexander c’è e mette a referto 22 punti. VJ Edgecombe ci prova con 35 punti, ma i 76ers non riescono a dare continuità ai successi con Jazz e Kings.

Houston cade a a Chicago 132-124. Un vintage Kevin Durant da 40 punti e 7 rimbalzi e la tripla doppia da 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Alperen Sengun non bastano ai Rockets per spuntarla in Illinois. Sponda Bulls decisivi i 25 punti in uscita dalla panchina di Collin Sexton.

I Los Angeles Clippers strapazzano Milwaukee: 129-96 per i californiani con un Kawhi Leonard da 28 punti e 5 rimbalzi. Golden State piega Dallas all’overtime 137-131. Bene Brandon Podziemski (20 punti+10 rimbalzi) e Kristaps Porzingis, 22 punti e 7 rimbalzi. Niente da fare per i Mavs, ultimo a mollare Cooper Flagg con 32 punti e 9 assist.

Atlanta domina Memphis 146-107. Otto giocatori in doppia cifra per gli Hawks: Nickeil Alexander-Walker guida con 26 punti e 6 assist.

Indiana sorprende Orlando in trasferta 128-126. Pascal Siakam trascina i Pacers con 37 punti, mentre non bastano ai Magic i 39 punti di Paolo Banchero.

Successo a domicilio per Toronto, che batte Utah 143-127. RJ Barrett chiude con 27 punti e lo segue Sandro Mamukelashvili con 23.

Portland non sbaglia e liquida Brooklyn 135-99. Toumani Camara top scorer con 35 punti.

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