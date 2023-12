NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Detroit entra suo malgrado nella storia: i 41 punti di Cade Cunningham non bastano, Brooklyn vince 118-112 con 24 punti di Johnson e 21 di Bridges e per i Pistons arriva il 24esimo ko consecutivo. Solo altre due squadre nella storia Nba avevano inanellato nella singola stagione così tante sconfitte di fila, i Cleveland Cavaliers 2013-14 e i Philadelhia 76ers 2013-14. Il primato assoluto, ma a cavallo di due annate (2014-15 e 2015-16), appartiene ai Sixers con 28. Restando a Est, Orlando consolida la quarta posizione superando 127-119 Washington trascinata da Wagner (28 punti, 9 assist e 8 rimbalzi) e Banchero (24 punti), Poole il migliore nei Wizards (30 punti) mentre Danilo Gallinari chiude con 2/5 dal campo (1/3 da tre) e 4/5 dalla lunetta per un totale di 9 punti in 16 minuti, oltre a tre rimbalzi, un assist e una palla persa. DeRozan (25 punti) e Drummond (24 punti e 25 rimbalzi) non fanno sentire l’assenza di LaVine e firmano il successo dei Bulls su Atlanta (118-113), ritrova il sorriso Indiana grazie al solito Haliburton (33 punti e 10 assist) spuntandola 123-117 su Houston, per quello che è anche il primo successo in trasferta dal 7 dicembre. A Ovest cade la capolista Minnesota, battuta 129-106 da Oklahoma City: 34 punti di Gilgeous-Alexander, 21 di Williams e 20 a testa di Holmgren e Dort per i Thunder, che chiudono con 18/39 da tre e costringono i Wolves a 24 palle perse trasformate in 23 punti. OKC terza davanti ai Clippers che dopo due sconfitte si riscattano ai danni di Charlotte (113-104) con 29 punti di Harden e 25 di George, cade Sacramento (130-113 per Portland), Memphis la spunta all’overtime su New Orleans (116-115) con un Morant da 31 punti: 4 vittorie su 4 per i Grizzlies dal suo rientro. Bene Utah su San Antonio: 130-118 con 31 punti e 12 rimbalzi di Markkanen e 24 punti e 8 assist di Clarkson, Simone Fontecchio parte dalla panchina e mette a referto 8 punti (1/1 da due, 2/4 dall’arco), 3 rimbalzi e una palla persa in 23 minuti.

– foto Image –

(ITALPRESS).

