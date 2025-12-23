ROMA (ITALPRESS) – Sarà Federico La Penna a dirigere Atalanta-Inter, big-match della 17esima giornata in programma domenica 28 alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Roma, completeranno la squadra arbitrale per la sfida di Bergamo gli assistenti Berti e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli addetti alla Var Abisso e Manganiello.

Il 17esimo turno sarà aperto sabato 27 da Parma-Fiorentina, importante scontro salvezza in programma alle 12.30. Per il match del Tardini è stato designato l’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata. Sempre sabato, ma alle 20.45, si giocherà Pisa-Juventus che sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli, mentre domenica, oltre ad Atalanta-Inter sono in programma Milan-Verona (ore 12.30, arbitro Fabbri di Ravenna), Cremonese-Napoli (ore 15, Mariani di Aprilia) e il derby Bologna-Sassuolo (Sacchi di Macerata). Infine l’ultima gara dell’anno di Serie A sarà Roma-Genoa, fissata per lunedì 29 alle 20.45. All’Olimpico arbitrerà Marco Di Bello di Brindisi.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 17ESIMA GIORNATA

Parma – Fiorentina (27/12, ore 12.30) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Lecce – Como (27/12, ore 15) arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Torino – Cagliari (27/12, ore 15) arbitro: Doveri di Roma

Udinese – Lazio (27/12, ore 18) arbitro: Colombo di Como

Pisa – Juventus (27/12, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli

Milan – Verona (ore 12.30) arbitro: Fabbri di Ravenna

Cremonese – Napoli (ore 15) arbitro: Mariani di Aprilia

Bologna – Sassuolo (ore 18) arbitro: Sacchi di Macerata

Atalanta – Inter (ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma

Roma – Genoa (29/12, ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi

