MILANO (ITALPRESS) – “Noi tutti i giorni abbiamo bisogno di design, la bellezza del design ci gratifica all’interno della nostra vita quotidiana e negli atti di tutti i giorni. Riuscire a fare un prodotto di industrial design, un prodotto che viene venduto a tutte le persone in giro per il mondo è l’obiettivo di noi designer”. Così Carlo Colombo, architetto, designer e imprenditore intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.

“Il pezzo di design, per ciò che consente il mondo dell’industrial design, è rimasto lo stesso: è tutto l’involucro e la parte di comunicazione che si è evoluta tantissimo e il mondo fashion ha influito tanto in questo settore”, aggiunge Colombo, autore del libro edito da Rizzoli “Industrial design”.

Per il designer la bellezza “è qualcosa che devi avere dentro, è un sentimento, qualcosa che fa parte della tua vita e della cultura. Per me la bellezza è anche arte, perchè essendo italiano e avendo in Italia il 70% del patrimonio artistico mondiale, non si può non essere appassionati di arte, bellezza e consapevolezza. Quindi il piacere di vivere ogni giorno con qualcosa che ti fa stare bene”.

Con l’importante appuntamento del Salone del Mobile alle porte, Colombo racconta che “le collezioni sono molteplici, tantissimi brand, arriveranno circa 500 mila persone ad ammirare la nostra creatività e il nostro modo di essere italiani nel mondo attraverso il design. Il Made in Italy è perfettamente in salute, io giro il mondo e devo dire che, quando parli di italianità c’è grande rispetto per la nostra creatività. Noi nei vari uffici abbiamo quasi 200 persone e la maggior parte sono quasi tutti giovani, li ricerchiamo sempre perchè lavorare con loro ti permette di avere una visione diversa, noi siamo dei visionari, i nostri progetti sono sempre proiettati verso il futuro e non per il presente”.

Poi un nuovo progetto “per uscire dagli schemi tradizionali”, con la richiesta da parte del dj Albertino “di disegnare una nuova consolle per il mondo della musica, è uscito un progetto molto interessante che verrà presentato alla Fabbrica del Vapore il 19 a Milano. E’ molto interessante perchè il design è anche musica, fa parte di tutta una serie di interazioni della nostra vita e pensare anche ad un oggetto di questo tipo mi è servito per poter ampliare le mie esperienze e mi sono anche divertito”.

Infine, uno sguardo alla sostenibilità. “Con il mio socio Paolo Colombo abbiamo aperto questo ufficio a Lugano con un brand che si chiama A++ che parte da un’idea precisa: lavorare attraverso il mondo della sostenibilità dove l’uomo è al centro del progetto. Poi arriva la parte tecnologica che ha cambiato tutto il modo di progettare perchè oggi noi non pensiamo più a un progetto da qui a 5 anni, ma da qui a 20 anni. Stiamo affrontando progetti sostenibili in tutto il mondo”, conclude.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).