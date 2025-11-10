Descalzi “Senza energia non ci sono infrastrutture e sviluppo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Senza energia non ci sono infrastrutture e non c'è sviluppo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, incontrando i giornalisti a Wall Street in occasione dei 30 anni dalla quotazione al New York Stock Exchange. Settori come l'intelligenza artificiale e i data center provocano un forte aumento della domanda di energia, ha sottolineato Descalzi. xo9/sat/gtr (Video di Stefano Vaccara)