Dermatologia, la prevenzione sempre più al centro

MILANO (ITALPRESS) - Accanto ai progressi terapeutici, è centrale il tema della prevenzione dei tumori della pelle, in particolare del melanoma. L’aumento dei casi è legato anche a una scorretta esposizione ai raggi solari e alla sottovalutazione dei segnali cutanei. I controlli dermatologici periodici e, nei soggetti a rischio, la mappatura dei nei, consentono di individuare precocemente eventuali alterazioni sospette. Riconoscere una lesione nelle fasi iniziali significa aumentare in modo significativo le possibilità di cura. Questo uno degli argomenti affrontati da Giovanni Chiarelli, responsabile di Dermatologia allergologica presso l'ospedale San Raffaele di Milano, intervistato da Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano per Longevity Magazine dell'agenzia Italpress. sat/gsl