EMPOLI (ITALPRESS) – Empoli e Fiorentina si dividono la posta in palio nel derby toscano del Castellani e se per gli azzurri si tratta di un mezzo passo in avanti dopo la sconfitta rimediata all’esordio in campionato contro lo Spezia, per i viola è invece mezzo indietro visto che non dà seguito ai due successi su Cremonese e Twente. I gigliati si devono anche mordere le mani perchè pur essendo rimasti in superiorità numerica per più di metà ripresa poco fanno per portare a casa la vittoria. Il primo tempo, con una Fiorentina dal 1′ con molte seconde linee, vede gli ospiti fare maggior possesso palla ma rendersi molto poco pericolosi dalle parti di Vicario. Di fatto il portiere empolese deve intervenire una sola volta, al 38′, quando un cross di Terzic vede il tocco sbilenco e poco efficace di Ikonè. Nei viola Bonaventura ci prova anche da fuori, mentre dall’altra parte nessuno tenta l’iniziativa nei 30 metri davanti a Gollini che di fatto si spaventa solo quando Parisi in chiusura di prima frazione serve Destro in area che però di testa spreca tutto. Nella ripresa, il cambio che fa notizia è quello dell’arbitro perchè il direttore di gara Marchetti si fa male e al suo posto al 55′ deve entrare il quarto uomo Luca Sacchi. Anche Zanetti immette forze fresche, ma neanche il tempo di valutarli che l’Empoli rimane in dieci per espulsione di Luperto per fallo da ultimo uomo. Ci si aspetta un assalto viola, con tanto di ingresso in campo di Nico Gonzalez, ma fanno fatica a far girare il pallone e gli azzurri si difendono senza neanche troppa fatica. I dieci minuti di recupero concessi da Sacchi non servono a stimolare la Fiorentina che accumula solo un gran numero di calci d’angolo, e così la partita si chiude con uno zero a zero che fa più felici i ragazzi di Paolo Zanetti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

