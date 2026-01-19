MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della collisione in Spagna tra due treni ad alta velocità. Il numero ancora provvisorio delle vittime é di 39 morti e 154 feriti, 24 dei quali in condizioni molto gravi. Il disastro ferroviario é avvenuto attorno alle 19.40 di domenica sera nei pressi della stazione di Adamuz, nella provincia di Cordoba, nella regione Andalusia.

Un treno dell’operatore privato Iryo, partito da Malaga alle 18.40 e diretto alla stazione madrilena di Atocha con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato in coda con gli ultimi tre vagoni, invadendo la linea adiacente sulla quale stava transitando un convoglio Renfe diretto a Huelva. L’impatto devastante ha causato il deragliamento anche del convoglio Renfe. Quasi completamente distrutti i primi due vagoni dell’Alvia di Renfe, sui quali viaggiavano 53 delle circa 200 persone complessivamente a bordo. Le carrozze sono precipitate lungo un terrapieno di circa quattro metri in una zona scoscesa e di difficile accesso, a quattro chilometri dal centro abitato di Adamuz.

Le immagini social diffuse dai passeggeri hanno mostrato subito, con le urla disperate dei feriti e i vagoni contorti e sottosopra, quanto fossero tragiche le conseguenze del disastro. Si teme che quando i soccorritori riusciranno a entrare in tutti i vagoni il bilancio delle vittime possa aggravarsi. “Il problema é che i vagoni sono completamente deformati, con persone all’interno”, ha spiegato alla televisione spagnola il capo dei vigili del fuoco di Cordoba. Tutte le strade della zona sono state chiuse per consentire l’arrivo dei mezzi di emergenza. Il palazzetto dello sport municipale di Adamuz é stato trasformato in un ospedale da campo. I feriti più gravi sono stati trasferiti all’ospedale Reina Sofia di Cordoba. I passeggeri illesi sono stati trasferiti in pulman a Malaga, Siviglia e Cordoba. A causa dell’incidente, le linee ad alta velocità tra Madrid e il sud della Spagna resteranno sospese per l’intera giornata. Le cause del deragliamento saranno analizzate dalla commissione indipendente che indaga sugli incidenti ferroviari.

L’inchiesta giudiziaria é stata affidata a un tribunale di Montoro. Il ministro dei trasporti Oscar Puente ha definito l’incidente “raro e difficile da spiegare” perché il tratto ferroviario dove si é verificato é rettilineo. Il treno Iryo era in servizio da quattro anni, mentre la linea Madrid-Andalusia era stata rinnovata di recente con lavori conclusi a maggio. “E’ un’alba di profondo dolore per la Spagna”, ha dichiarato il Premier Pedro Sanchez.

TAJANI “AL MOMENTO NON RISULTANO ITALIANI COINVOLTI”

“Al momento non abbiamo notizie di italiani coinvolti, il console è sul posto per verificare se ci sono italiani che hanno bisogno di aiuti perché sono talmente tante le persone che viaggiavano sui treni che, prima di dare la notizia definitiva, è bene fare gli accertamenti necessari. L’ambasciata a Madrid e l’Unita di crisi sono a disposizione, tutto ciò che possiamo fare è seguire con attenzione e dare informazioni necessarie. Al momento le notizie che abbiamo sono rassicuranti. Esprimo la mia solidarietà e quella di tutto il governo alla Spagna, alle famiglie dei morti e feriti, la Spagna è un Paese fraterno e tutti noi italiani siamo profondamente coltiti da questa tragedia”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque.

LE REAZIONI

“Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell’Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti – cui auguriamo un pronto ristabilimento – e alle squadre di soccorso. In un momento di così grave lutto per l’amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza”. Questo il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Re di Spagna, Filippo VI.

“Con grande tristezza apprendo dell’incidente ferroviario che è avvenuto in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. L’Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Matteo Salvini sta seguendo con attenzione quanto accaduto in Spagna, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati. Salvini, “profondamente colpito e addolorato”, esprime solidarietà al governo e al popolo spagnolo.

“Esprimo sincero e profondo dolore per la notizia del drammatico incidente ferroviario che ha coinvolto due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia. Sono vicino alla Spagna e porgo a nome mio personale e del Senato della Repubblica, il sentito cordoglio ai familiari delle numerose vittime”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

“Voglio esprimere anche a nome di tutta la comunità democratica profondo dolore e cordoglio per le vittime del grave incidente ferroviario avvenuto in Andalusia. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime e ai feriti, vogliamo far arrivare la nostra vicinanza e solidarietà a tutto il popolo spagnolo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

