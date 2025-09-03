LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Tragedia a Lisbona. L’iconica funicolare Gloria è deragliata e si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, vicino ad Avenida da Liberdade. Secondo fonti di polizia contattate dal “Diario de Noticias”, i morti accertati sono 15. Una ventina invece i feriti, di cui cinque in gravi condizioni. Il mezzo può accogliere 42 persone, tra posti a sedere e in piedi.

La funicolare, classificata nel 2002 come monumento nazionale, collega Praça dos Restauradores al Bairro Alto ed è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona, dal momento che trasporta oltre tre milioni di passeggeri all’anno.

“Lisbona è a lutto”: ha dichiarato Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, giunto sul posto. “Questa è una tragedia senza precedenti nella nostra città. È il momento di agire e di aiutare. Ringrazio tutti per la risposta in pochi minuti. L’unica cosa che posso dire è che è una giornata davvero tragica”. La Polizia Giudiziaria è sul posto per accertare la dinamica dell’incidente, mentre l’Ufficio per la Prevenzione e le Indagini sugli Incidenti Aerei e Ferroviari (GPIAAF) ha aperto un’inchiesta.

Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso “profondo rammarico per l’incidente”, in particolare “per i morti e i feriti gravi, nonché per i numerosi feriti lievi”. Il Governo e il Primo Ministro Luís Montenegro “si rammaricano profondamente per l’incidente” e hanno espresso “profonda costernazione e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie”. Per il Governo “la priorità immediata” è “l’assistenza alle vittime”, quindi “le autorità competenti svolgeranno a tempo debito le indagini necessarie per determinare le cause di questo deplorevole incidente”.

TAJANI “IN CORSO VERIFICHE SU COINVOLGIMENTO CONNAZIONALI”

“Ho appena avuto un colloquio con il Ministro degli Esteri del Portogallo Paulo Rangel, al quale ho espresso la mia solidarietà per le vittime del deragliamento dell’Elevador da Glória a Lisbona. Siamo vicini al popolo portoghese in questo triste momento. Tramite la nostra Ambasciata sono in corso tutte le verifiche sul coinvolgimento di nostri connazionali”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Secondo alcune fonti, un’italiana sarebbe tra i feriti dell’incidente della funicolare “Gloria”: la donna avrebbe riportato la frattura di un braccio.

IL CORDOGLIO DI MELONI E VON DER LEYEN

“Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell’Elevador da Glória a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero

cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell’accaduto”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Ho appreso con tristezza del deragliamento del famoso “Elevador da Glória”. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”, scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).