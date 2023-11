L’AQUILA (ITALPRESS) – “Esprimo grande soddisfazione e formulo gli auguri di buon lavoro al professore Roberto Ricci per la nomina a vice Presidente della Deputazione abruzzese di Storia Patria. Un importante riconoscimento alla sua attività di apprezzato studioso e cultore di storia locale. Un uomo di grande equilibrio, dalla cultura sconfinata, un vanto per Campli e per la provincia di Teramo”. Così l’assessore regionale Pietro Quaresimale ha salutato la prestigiosa nomina che a distanza di anni, dopo i precedenti illustri di Francesco e Domenico Maria Savini, torna a un teramano, docente di Storia e Filosofia presso il liceo Classico Delfico di Teramo E dottore di ricerca in Scienze sociali All’università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara.

“Il professor Ricci – ha aggiunto l’assessore – saprà cogliere con lo spirito giusto la nuova sfida con serietà e abnegazione, con passione e determinazione, valori che hanno sempre contraddistinto la sua attività di studioso”.

