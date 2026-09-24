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Depurazione acque, Suez accelera sull’innovazione
MILANO (ITALPRESS) - L’Europa alza l’asticella sulla tutela delle acque e chiede ai sistemi di depurazione di fare di più, anche intervenendo sui microinquinanti e monitorando sostanze pericolose. Una sfida che riguarda anche gli impianti già esistenti, spesso caratterizzati da spazi limitati. In questo scenario Suez punta sulla densificazione della biomassa, una tecnologia che consente di aumentare l’efficienza dei processi biologici senza ampliare necessariamente le infrastrutture. f12/mgg/gtr