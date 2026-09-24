Insetti e vermi nel cibo destinato a bambini comunità di Caivano, una denuncia

NAPOLI (ITALPRESS) - Un controllo congiunto ha interessato questa mattina cinque strutture socio-assistenziali di Caivano gestite da una cooperativa. Un deposito di alimenti é stati sospeso con sanzioni per diverse migliaia di euro. L'operazione è stata effettuata dai Carabinieri della Stazione di Caivano insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e ai servizi sociali del Comune. Nel mirino dei controlli sono finite due comunità alloggio e tre comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. È stato durante l'ispezione di due delle cinque strutture che sono emerse le irregolarità più significative, legate alla gestione degli alimenti destinati ai minori ospitati. I Carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una donna di 37 anni originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull'igiene degli alimenti. Alla stessa sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro. trl/mca1 (Fonte video: Carabinieri)