Trump “Con Xi Jinping è stato un grande incontro”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "“È stato un grande incontro, penso che molte persone l’abbiano apprezzato. Inoltre è molto bello atterrare qui, penso che sia certamente l’eliporto più bello di sempre mai costruito di gran lunga e lo stavamo aspettando da circa trent’anni, l’abbiamo fatto ed è bellissimo". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al rientro alla Casa Bianca dopo l’accoglienza alla Joint Base Andrews del presidente cinese Xi Jinping. xp6/col4/mca1