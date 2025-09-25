Denza Z9GT in mostra al Salone Nautico di Genova

MILANO (ITALPRESS) – DENZA, brand premium del Gruppo BYD, ha preso parte per la prima volta al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova, una delle manifestazioni più rilevanti a livello europeo per innovazione, design e lifestyle legati al mare, in qualità di Official Car dell’evento.

La partecipazione ha avuto come protagonista la Z9GT, gran turismo che esprime l’approccio del marchio alla mobilità di fascia alta attraverso un equilibrio tra prestazioni, tecnologia e ricercatezza stilistica. La presenza di DENZA ha attirato un pubblico numeroso e qualificato. Lo stand, posizionato nella prestigiosa banchina Yachts e Superyachts, tra le lounge di Ferretti e San Lorenzo, ha rappresentato un punto di grande interesse, offrendo anche l’opportunità di provare la Z9GT su strada. L’interesse è stato confermato dal riscontro dei partecipanti, che hanno riconosciuto nel modello elementi distintivi in termini di qualità costruttiva, comfort e soluzioni tecnologiche avanzate.

I test drive hanno evidenziato aspetti particolarmente apprezzati come silenziosità, assenza di vibrazioni, agilità nelle manovre e precisione dello sterzo, oltre alla fluidità nella frenata e nell’erogazione. Giudizi positivi hanno riguardato anche la qualità degli interni, l’autonomia e la gestione della componente elettrica, con il prezzo ritenuto competitivo per il segmento di riferimento.

Il 90% dei partecipanti ai test drive si è dichiarato soddisfatto, con molti che hanno espresso un concreto interesse all’acquisto. E’ stata particolarmente apprezzata la possibilità di scegliere tra versione ibrida e full electric, con la comodità unanimemente riconosciuta come caratteristica distintiva del modello.

Il Salone di Genova si è rivelato un palcoscenico naturale per DENZA. La manifestazione, simbolo della cultura del mare e della nautica di lusso, ha offerto al marchio l’opportunità di proporre la propria visione in un contesto dove valori come esclusività, ricerca dell’eccellenza e spirito innovativo trovano massima espressione. Così come la nautica di alta gamma interpreta il viaggio come esperienza di stile e innovazione, DENZA trasferisce la stessa filosofia su strada, coniugando raffinatezza e tecnologia d’avanguardia in una proposta di mobilità premium.

La partecipazione al Salone rappresenta una tappa significativa nel percorso di consolidamento internazionale di DENZA, che guarda con crescente attenzione al mercato europeo.

Il debutto a Genova ha permesso di avviare un dialogo diretto con un pubblico particolarmente sensibile a design, innovazione e sostenibilità, confermando la coerenza tra le scelte del brand e le aspettative di un segmento in continua evoluzione.

Con la Z9GT, DENZA propone una gran turismo concepita per trasformare lo spostamento in un’esperienza distintiva, capace di integrare soluzioni tecnologiche avanzate e un’attenzione al dettaglio tipica del mondo del lusso. La presenza al Salone Nautico ha evidenziato questa vocazione, offrendo ai visitatori la possibilità di toccare con mano un modello che riflette la visione del marchio e il suo impegno verso una mobilità contemporanea, innovativa e orientata al futuro.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).