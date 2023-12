NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I campioni in carica vincono, i detentori della prima National Basketball Association Cup perdono. Questi due dei verdetti dopo le cinque gare Nba disputate nella notte italiana. I Nuggets, nonostante l’espulsione di Jokic a metà gara (per lui 4 punti, 9 rimbalzi e 6 assist), passano sul parquet dei Bulls, imponendosi a Chicago 114-106. Senza il serbo nella parte cruciale del match, questa volta il trascinatore di Denver è Reggie Jackson che chiude con 25 punti e 6 assist, ma vanno in doppia cifra anche Porter Jr (17 punti), Strawther (16), Gordon (14) e Braun (13). Ai Bulls non bastano i 27 punti di White e la doppia doppia da 26 punti e 16 rimbalzi di Vucevic.

Bella sfida a Dallas dove i Mavericks battono i Lakers, alla prima uscita dopo il trionfo nella Nba Cup, con il punteggio di 127-125. Doncic mette a referto 33 punti, 17 assist e 6 rimbalzi, dalla panchina arriva il contributo importante di Hardaway Jr che fa registrare al suo attivo 32 punti, poi ci sono i 26 di Exum e i 19 di Williams.

I Lakers rispondono mettendo in campo i 37 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis e i 33 punti (con 9 assist e 8 rimbalzi) di LeBron James, ma non bastano per evitare il ko in Texas.

Nelle altre gare della notte vittorie per Celtics (120-113 sui Cavaliers con 25 punti e 10 rimbalzi per Tatum), Suns (119-116 contro Golden State con 32 punti per Booker) e Clippers (119-99 su Sacramento con 31 punti per Leonard).

