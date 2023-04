Densa nuvola di fumo per un incendio in un negozio a Genova

Un incendio ha distrutto un negozio in via Gramsci a Genova. Dalle fiamme si è sviluppato un denso fumo che ha annerito l'intera facciata del palazzo. I Vigili del fuoco sono intervenuti in massa con due squadre complete e l'appoggio dell'autobotte per la riserva d'acqua. tvi/gsl