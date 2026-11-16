Delta Center apre sede in Egitto, Fratini “Opportunità per imprenditori italiani”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - "Siamo presenti in Tunisia da oltre 25 anni. Lo scorso anno, durante una visita in Egitto, abbiamo conosciuto il presidente della Camera di Commercio Italo-Egiziana, il quale ci ha convinto di venire e ritornare in Egitto, perché ci sono molte opportunità per gli imprenditori italiani". Così Sandro Fratini, presidente di Delta Center, a margine di Investment Africa 2026, evento al Cairo dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese. "Siamo qui e abbiamo portato un numero importante di aziende italiane - ha proseguito Fratini -. Allo stesso tempo abbiamo aperto una nostra seconda sede: la prima l'abbiamo in Tunisia e la seconda è qui domiciliata al Cairo, presso la Camera di Commercio Italo-Egiziana". xn8/xs7/azn/sat