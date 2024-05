MILANO (ITALPRESS) – “Oggi hanno dato gli esiti delle indagini, non è cambiato molto. Per l’interrogatorio di lunedì Impagnatiello racconterà tutto, si metterà a nudo. Non è provato, è distrutto da quello che ha fatto e non capisce neanche lui come possa averlo fatto. Ha lo sguardo assente perchè ha un tormento interiore significativo. Consulenti, psicologi e psichiatra approfondiranno questi aspetti. In sede di discussione verranno fatte delle valutazioni”. Lo ha dichiarato oggi a Palazzo di Giustizia uscendo dall’aula della Corte di Assise di Milano l’avvocato Samanta Barbaglia, legale difensore di Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che ha confessato di aver accoltellato la compagna al settimo mese di gravidanza ed è imputato per omicidio pluriaggravato, distruzione di cadavere e interruzione non consenziente di gravidanza. (ITALPRESS).

Foto: Italpress