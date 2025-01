CAGLIARI (ITALPRESS) – “Si compie un ulteriore passo che ci consentirà di migliorare la qualità della vita dei cittadini sardi. Con questa delibera, che auspichiamo sia pubblicata in tempi brevi in Gazzetta Ufficiale, si avvicina la realizzazione del nostro programma di intervento dei fondi Fsc articolato su cinque priorità fondamentali: acqua, edilizia pubblica, viabilità, sanità e istruzione, rafforzando le basi per uno sviluppo sostenibile ed equo del nostro territorio”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine della delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che autorizza oltre 2,7 miliardi di euro per lo sviluppo dell’Isola. I fondi erano già previsti dall’accordo del 28 novembre. L’atto del Cipess fa seguito infatti alla firma due mesi fa a Cagliari fra la presidente della Regione Alessandra Todde e la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Le risorse sono così suddivise: 2,3 miliardi dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027 e 415,8 milioni dal Fondo di rotazione. Aggiungendo i cofinanziamenti regionali e degli enti locali, il volume di impiego di risorse sul territorio è di oltre 3 miliardi.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).