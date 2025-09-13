PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Stiamo aumentando i rimpatri. Non faremo sconti sulle misure di assoluto contrasto ai fenomeni di immigrazione irregolare. Riusciamo a incrementare progressivamente non meno del 10% annuo i rimpatri e contiamo di migliorare la performance, anche migliorando la rete e la funzionalità dei Cpr. Lo faremo nonostante il posizionamento ideologico di alcuni soggetti con cui ci dobbiamo interfacciare”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso dell’evento “Spazio Sud” organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia a Paestum.

“Abbiamo eliminato la certezza che questo fenomeno finisse in mano a organizzazioni criminali”, ha aggiunto parlando dei nuovi decreti flussi.

“La premier Meloni denunciò le irregolarità sistematiche che si verificavano con i precedenti decreti flussi – spiega Piantedosi -. Abbiamo fatto dei correttivi su come gestire le domande, comn accorgimenti organizzativi che si sono rilevati fondamentali, come il superamento del click day e l’introduzione del pre-accreditamento. C’è stato poi un lavoro molto importante di allineamento tra le esigenze del mercato del lavoro e le quote da mettere a disposizione. Resta un lavoro da fare per l’adeguamento delle verifiche sulla legittimità delle domande e sulla celerità di esame delle domande stesse. Andiamo avanti”.

“Siamo un governo che durerà, e credo che sia importante investire su un governo di centrodestra anche in questa regione”, ha aggiunto.

“E’ una iniziativa che abbiamo assunto ieri, credo che sia doverosa alla luce della situazione maturata in questi giorni, anche a seguito di questi episodi sullo scenario internazionale. Ho dato mandato di fare una verifica, un aggiornamento delle condizioni di sicurezza. Sono misure che adotteremo ma spero siano destinate a rimanere inattuate”, ha detto Piantedosi in merito alle indicazioni date a prefetti e questori di valutare i dispositivi di sicurezza a tutela di personalità politiche e istituzionali.

