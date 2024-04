Decine di arresti per vendita di euro contraffatti in Italia e Francia

NAPOLI (ITALPRESS) - I carabinieri del comando antifalsificazione monetaria stanno eseguendo a Napoli, in altre località del paese ed in Francia, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di decine di persone gravemente indiziate, a vario titolo, di vendita di valuta in euro contraffatta In italia ed all’estero. A 13 di queste è contestato il reato di associazione per delinquere. nel corso delle indagini è emerso il profilo della finalità di agevolazione del clan camorristico “Mazzarella”. Nell’operazione sono impegnati oltre 300 carabinieri. tvi/mrv