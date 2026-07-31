ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz GLA è pensata per l’energia della vita urbana, combinando una silhouette più bassa, un passo più lungo e una mascherina iconica illuminata, per una presenza decisamente sportiva dal carattere forte. Gli interni, completamente ridisegnati, portano più luce, spazio e comfort in ogni viaggio, grazie anche al tetto panoramico, l’ampio MBUX Superscreen e materiali ricercati. Tecnologie intelligenti, incluso l’MBUX Virtual Assistant basato su IA generativa, consentono un’interazione naturale e un dialogo personalizzato. Al lancio, i clienti potranno scegliere tra tre varianti completamente elettriche. Seguiranno ulteriori modelli high-tech a combustione elettrificata. La nuova GLA riunisce design d’impatto, tecnologia avanzata e praticità quotidiana, rendendo la mobilità urbana più sicura, intuitiva ed emozionante. In Italia la nuova GLA elettrica è ordinabile dal 30 luglio con prezzi a partire da 46.972 euro per la GLA 200, 52.706 euro per la GLA 250+ e 56.036 euro per GLA 350 4MATIC.

L’esperienza “Welcome home” assume nella nuova GLA un carattere giovane, urbano e orientato al lifestyle. Un comfort superiore e un ambiente digitale intuitivo creano un’esperienza immediatamente familiare. Da quando Carl Benz inventò l’automobile 140 anni fa, Mercedes-Benz ha continuato a portare avanti l’innovazione con un obiettivo chiaro: creare valore tangibile per i clienti. Con la nuova GLA, questo spirito pionieristico entra in un nuovo capitolo urbano. “La nuova GLA è progettata per emozionare i clienti ogni giorno. Facendo leva su 140 anni di innovazione, abbiamo realizzato la GLA più espressiva di sempre. Insieme a interni di nuova concezione, che offrono ancora più spazio e comfort, abbiamo ulteriormente elevato l’appeal di quello che è attualmente il nostro modello compatto più vendutò, ha sottolineato Ola Kàllenius, Chairman of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG

La nuova Mercedes-Benz GLA presenta proporzioni sportive con una silhouette più bassa, passo più lungo, carreggiata posteriore più ampia, spalle muscolose e pronunciate e ruote a filo con la carrozzeria: la nuova GLA ha un aspetto decisamente più dinamico.

La nuova GLA elettrica porta l’iconica mascherina presentata sui segmenti superiori in quello delle compatto. Un capolavoro high-tech illuminato che conferisce al SUV urbano una presenza inconfondibile e di carattere, sottolineandone lo status. Con nuove versioni e pacchetti di equipaggiamento, la nuova GLA offre maggiori opportunità per esprimere il proprio stile. L’abitacolo, completamente ridisegnato, combina forme sospese, materiali accuratamente selezionati e un ampio MBUX Superscreen che si estende sull’intera plancia integrando display del conducente, centrale e passeggero. Il sistema audio surround 3D Burmester offre un’esperienza sonora coinvolgente. La nuova GLA elettrica offre più spazio per testa e gambe su ogni sedile. C’è anche più spazio per i bagagli grazie all’ampio abitacolo, al vano di carico versatile e a un frunk da 107 litri. Inoltre, le versioni 4MATIC, offrono una capacità di traino fino a due tonnellate.

Con trazione integrale, modalità di guida TERRAIN e funzione “cofano trasparente”, la nuova GLA trasforma le avventure in un’esperienza coinvolgente e sicura, anche lontano dalle strade più battute. E con un’autonomia fino a 657 chilometri (WLTP), la nuova GLA elettrica offre un notevole comfort sulle lunghe distanze. Grazie alla tecnologia a 800 volt, può ricaricare fino a 270 chilometri (WLTP) in soli dieci minuti. Questo significa più tempo su strada e il tempo di un caffè alla colonnina di ricarica. La nuova GLA sarà disponibile anche come variante high-tech a combustione elettrificata con tecnologia a 48 volt e un motore a combustione interna di ultima generazione. Può viaggiare in città in modalità puramente elettrica, avanzare per inerzia sulle strade extraurbane e recuperare energia in ogni marcia.

La navigazione intelligente basata su Google Maps e MBUX Surround Navigation assicura indicazioni chiare anche nelle situazioni di traffico complesse. Grazie all’Automotive AI Agent di Google Cloud, l’MBUX Virtual Assistant è inoltre preparato anche sulle domande relative alle destinazioni di navigazione. L’agente può accedere a informazioni da diverse fonti per fornire agli utenti risposte personalizzate su punti di interesse, colonnine di ricarica disponibili, parcheggi e molto altro, senza interruzioni all’interno della conversazione. La nuova GLA offre una gamma completa di dotazioni di sicurezza attiva e passiva. Con MB.DRIVE ASSIST PLUS, ad esempio, cambia automaticamente corsia in autostrada in determinate condizioni. E, per quanto riguarda il parcheggio automatizzato, offre numerose funzioni migliorate o nuove.

Le proporzioni possenti da SUV, con frontale verticale e parabrezza inclinato, si presentano in una forma molto più dinamica. Rispetto al modello precedente, la nuova GLA è più bassa di 20 millimetri, con un passo più lungo (+61 mm), la carreggiata posteriore più ampia (+31 mm), spalle muscolose e ruote a filo carrozzeria da 18 a 20 pollici. Il design pulito, surface-oriented e caratterizzato da linee minimaliste rafforza l’aspetto sportivo e sicuro di sè. Linee di carattere marcate e superfici scolpite creano, viste lateralmente, un dinamico gioco di luci e ombre. I rivestimenti dei passaruota a tutta larghezza (a seconda della line di equipaggiamento) e le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori sottolineano il carattere off-road. I roof rails sul tetto evidenziano il lato funzionale della GLA e permettono di montare sistemi portabagagli opzionali. Elementi decorativi cromati, anteriori e posteriori, aggiungono tocchi esclusivi. La nuova GLA elettrica è il primo modello del segmento compatto Mercedes-Benz a proporre la nuova mascherina iconica. Conferisce alla GLA una presenza unica e carismatica, sottolineandone lo status d’eccezione tra i SUV compatti premium. Tra le sue caratteristiche figurano una cornice cromata, un pannello con struttura a rete effetto vetro fumè e la stella centrale integrata. Il profilo esterno e il pannello possono essere illuminati a richiesta. La struttura a rete contiene complessivamente 608 punti luce in policarbonato retroilluminati. Come optional, possono anche essere animati. Insieme a 158 micro-LED, orchestrano sequenze luminose che si irradiano al ritmo del suono Aura del soundscape selezionato: un benvenuto emozionale ed entusiasmante a sottolineare il concetto di “Welcome Home”. A seconda delle normative specifiche dei singoli Paesi, anche la stella centrale è illuminata completamente o parzialmente.

Nelle varianti ibride presenta la mascherina con stella illuminata. Un totale di 150 stelle stampate a caldo con finitura cromata compone il distintivo motivo Mercedes-Benz.

Fari anteriori e posteriori nell’inconfondibile design a stella

I fari LED High Performance di serie assicurano un aspetto marcato e distintivo sia di giorno sia di notte. Presentano la stella Mercedes-Benz come elemento di design cromato. Nei fari MULTIBEAM LED opzionali, le luci diurne hanno la forma di una stella. Insieme alla cornice illuminata della mascherina, creano una firma luminosa d’impatto, capace di attirare gli sguardi. I gruppi ottici posteriori sono collegati visivamente da una fascia che enfatizza la larghezza della vettura. In combinazione con i MULTIBEAM LED, questa fascia di collegamento può essere animata.

Con quattro linee di equipaggiamento per la prima volta e il Night Package, la nuova GLA è pensata per adattarsi a diverse preferenze dei clienti e a differenti stili di vita. Ogni modello viene proposto di serie nella nuova Style Line. Questa include, tra l’altro, la mascherina iconica con cornice cromata e pannello in cromo argentato, fari LED High Performance con assistente abbaglianti, grembialature anteriori e posteriori, listelli decorativi sulle minigonne in alluminio lucidato e pannelli porta con inserti cromati, oltre a cerchi in lega da 18 a 19 pollici. Gli interni includono un volante sportivo multifunzione in pelle sintetica ARTICO, sedili comfort in tessuto nero oppure tessuto nero/pelle sintetica ARTICO, oltre alla pelle sintetica nera o beige avorio disponibile a richiesta.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz –

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